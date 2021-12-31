Дождь и сильный ветер: синоптик спрогнозировала плохую погоду в Киеве в первый день нового года

Температура воздуха в Киеве поднимется, однако на улице будет очень некомфортно. 1 января столицу накроют осадки, которые будут сопровождаться достаточно мощным ветром.

По словам синоптика Натальи Диденко, первый день нового года киевлян ждет непогода. Поэтому тем, кто не любит дождь с холодным ветром, лучше сидеть дома.

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В новогоднюю ночь жителей и гостей Киева ждет достаточно сильный дождь.

Какой будет погода в Киеве 1 января

Как утверждает эксперт, в новогоднюю ночь температура воздуха будет колебаться на отметке +2 градусов.

Днем 1 января немножко потеплеет – до +5 градусов.

После дождливой ночи осадки в первый день года ослабнут.

Синоптик отмечает, что в первый день 2022 года киевлянам следует удивляться теплой погоде, которая более присуща ранней весне.

Посмотрите на это с другой стороны – это же типичная погода ранней весны, не хватает лишь, чтобы птички запели. Кстати, не забудьте, подкормите их по возможности, а также уличных котов и собак – еды же будет полно. Несмотря на высокие градусы, одевайтесь теплее. Не забудьте про шарф и что-то на голову,

– подчеркнула Диденко.

Дождливо будет по всей стране

По словам Диденко, дождь и мокрый снег будут идти почти во всех регионах Украины. На Западе столбики термометров будут показывать +5...+7 градусов. Такой же будет погода на Юге и в центральной части Украины. Мокрый снег будет сыпать с неба на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Сумщине и Черниговщине. Со временем осадки начнутся и в восточных областях.