За словами синоптикині Наталки Діденко, перший день нового року киян чекає негода. То ж, тим, хто не полюбляє дощ з холодним вітром, краще сидіти вдома.

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У новорічну ніч мешканців та гостей Києва очікує досить потужний дощ.

Якою буде погода у Києві 1 січня

Як стверджує експертка, у новорічну ніч температура повітря коливатиметься на позначці +2 градусів.

Вдень 1 січня трошки потеплішає – до +5 градусів.

Після дощової ночі опади у перший день року послабнуть.

Синоптикиня зазначає, що у перший день 2022 року киянам слід дивуватися теплій погоді, яка більш притаманна ранній весні.

Подивіться на це з іншого боку - це ж типова погода ранньої весни, не вистачає лише, щоб пташки заспівали. До речі, не забудьте, підгодуйте їх за можливості, а також вуличних котів та собак - їжі ж буде повно. Незважаючи на високі градуси, одягайтеся тепліше. Не забудьте про шарф і щось на голову,

– підкреслила Діденко.

Дощитиме по всій країні

За словами Діденко, дощ та мокрий сніг йтимуть майже в усіх регіонах України. На Заході стовпчики термометрів показуватимуть +5...+7 градусів. Такою ж буде погода на Півдні та у центральній частині України. Мокрий сніг сипатиме з неба на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Сумщині та Чернігівщині. Згодом опади почнуться й у східних областях.