Трагедия на блокпосту: суд вынес приговор водителю, сбившему нацгвардейца в Киеве

В Киеве суд вынес приговор водителю, который на блокпосту в Святошинском районе насмерть сбил военнослужащего Нацгвардии и травмировал его коллегу. Трагедия произошла из-за превышения скорости более чем в два раза во время комендантского часа.

Трагедия произошла в июле 2023 года. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Что известно о смертельном ДТП?

В Киеве Святошинский районный суд вынес обвинительный приговор водителю, который в июле 2023 года совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосту во время комендантского часа.

По данным Киевской городской прокуратуры, 23-летний мужчина двигался по Берестейскому проспекту со скоростью не менее 134 километров в час, что более чем вдвое превышало разрешенный лимит. Приближаясь к блокпосту, обозначенного дорожными знаками "STOP-контроль" и другими предупредительными знаками, водитель не сбавил скорость и не смог вовремя остановить автомобиль. В результате он совершил наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии, которые несли службу на блокпосту. Один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения средней степени тяжести.

После этого автомобиль водителя также столкнулся с двумя транспортными средствами, которые находились неподалеку блокпоста. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Дополнительно он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Справка. Часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Что известно о других ДТП, в результате которых погибли люди?

В Украине зафиксировано несколько резонансных ДТП с участием детей и пешеходов, которые завершились гибелью людей и открытием уголовных производств.

В Ирпене грузовик сбил 8-летнюю девочку, которая двигалась на самокате. Ребенка госпитализировали, однако в больнице она умерла. 51-летний водитель задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Еще одна авария произошла 3 мая на Киевщине, где 37-летний водитель автомобиля Peugeot столкнулся с электросамокатом, на котором находились двое детей. В результате наезда 10-летний мальчик погиб, а 8-летний пострадавший был госпитализирован.

Отдельный случай произошел утром 23 марта в Харькове. Там сотрудник правоохранительных органов, управляя служебным внедорожником, сбил 52-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая, мать пленного военного, скончалась в больнице от полученных травм. Водитель остался на месте происшествия, вызвал медиков. Правоохранители начали досудебное расследование.