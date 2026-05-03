Трагический инцидент произошел по улице Чумацкой в селе Гатное. Об этом сообщает полиция.

Смотрите также "Я летел три метра": водитель автобуса с детьми рассказал об атаке по Днепропетровской области

Что известно о трагической аварии в Гатном?

В 18:11 37-летний водитель авто Peugeot ехал по главной дороге и на перекрестке с улицей Розовой, которая является второстепенной дорогой, столкнулся с электросамокатом, на котором двигались двое детей.

В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, 8-летний пострадавший получил многочисленные травмы – его доставили в больницу.

Сейчас правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Другие случаи аварий и ДТП в Украине с трагическими последствиями

Утром 1 мая на Львовщине произошла авария: поезд Киев – Ужгород столкнулся с автокраном на железнодорожном переезде в Стрыйском районе. В результате ДТП погиб машинист поезда – ветеран, который вернулся с фронта. Помощник машиниста получил травмы и находится в больнице. Пассажиры не пострадали. Водитель автокрана умер по дороге в больницу. По предварительным данным, он выехал на переезд, несмотря на включенную сигнализацию.

В Харькове утром 23 марта правоохранитель сбил женщину на пешеходном переходе возле Дома печати. 52-летнюю Татьяну Потапову, мать пленного защитника "Азовстали", госпитализировали в тяжелом состоянии. Она умерла в больнице 28 апреля от полученных травм. По данным следствия, за рулем был местный милиционер. Он не уехал с места ДТП и вызвал скорую. Предварительно, водитель был трезвым. ГБР расследует дело, устанавливает все обстоятельства аварии и проводит экспертизы.

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП возле села Давыдковцы. 29 марта около 20:35 столкнулись Mazda CX-5 и Daewoo Matiz. 28-летняя водитель Matiz погибла на месте. Ее двое детей (1 и 6 лет) получили тяжелые травмы и оказались в реанимации. Также легко пострадала пассажирка Mazda. Водителя внедорожника задержали.