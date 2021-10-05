Двоевластие может привести к хаосу, – Кличко о намерениях Банковой сменить председателя КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал о конфликте с Офисом Президента и о планах Банковой уволить его из должности руководителя Киевской городской государственной администрации. По словам политика, действия команды Зеленского могут привести к хаосу в управлении Киева.

В интервью изданию "РБК-Украина" руководитель партии "УДАР" отметил, что будет стоять на ключевых принципах управления городом, какое бы решение ни протолкнули в Офисе Президента.

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Кроме того, Кличко отметил, что все уголовные производства, которые открыли в отношении должностных лиц КГГА, фактически провальны.

Конфликт, который мешает киевлянам

По словам Кличко, уволить его из должности председателя КГГА пытались еще перед местными выборами, однако в ОП якобы не пошли на такой шаг "благодаря тому, что нашлись умные головы".

Мэр подчеркнул, что Конституционный суд дважды выносил решение о том, что назначение руководителя местной администрации в столице является неконституционным.

Теперь, как утверждает мэр Киева, на Банковой хотят сначала принять закон о столице.

Кличко также выразил убеждение, что законопроект, согласно которому у Зеленского смогут разделить должности мэра и руководителя госадминистрации, должны оценить в Венецианской комиссии и Совете Европы.

Я общаюсь с европейскими партнерами, которые наблюдают за ситуацией в Киеве. И они говорят: странно, когда кто-то собирается строить местное самоуправление сверху вниз, а не снизу вверх, как это делается во всех цивилизованных и демократических странах,

– отметил Кличко.

Кроме того, глава Киева подчеркнул, что партийные интересы и личные амбиции очень часто затмевают здравый смысл и логичность действий, а из-за конфликта с Банковой столица может погрузиться в хаос.