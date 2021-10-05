В інтерв'ю виданню "РБК-Україна" керівник партії "УДАР" зазначив, що стоятиме на ключових принципах управління містом, яке б рішення не проштовхнули в Офісі Президента.

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Крім того, Кличко наголосив на тому, що всі кримінальні провадження, які відкрили щодо посадовців КМДА, є фактично провальними.

Конфлікт, який заважає киянам

За словами Кличка, звільнити його з посади голови КМДА намагалися ще перед місцевими виборами, однак в ОП нібито не пішли на такий крок "завдяки тому, що знайшлися розумні голови".

Мер наголосив, що Конституційний суд двічі виносив рішення про те, що призначення керівника місцевої адміністрації у столиці є неконституційним.

Тепер, як стверджує міський голова Києва, на Банковій хочуть спочатку прийняти закон про столицю.

Кличко також висловив переконання, що законопроєкт, згідно з яким у Зеленського зможуть розділити посади мера та керівника держадміністрації, мають оцінити у Венеціанській комісії та Раді Європи.



Я спілкуюся з європейськими партнерами, які спостерігають за ситуацією в Києві. І вони кажуть: дивно, коли хтось збирається будувати місцеве самоврядування зверху вниз, а не знизу вгору, як це робиться у всіх цивілізованих і демократичних країнах,

– зазначив Кличко.

Крім того, очільник Києва підкреслив, що партійні інтереси та особисті амбіції дуже часто затьмарюють здоровий глузд і логічність дій, а від конфлікту з Банковою столиця може зануритися у хаос.