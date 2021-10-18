Во дворе спального района Киева вспыхнуло уже пятое подряд авто

Во дворе киевской многоэтажки на улице Олейника, 15 (Дарницкий район) вспыхнул пожар. В ночь на 17 октября там загорелся легковой автомобиль.

Сообщение поступило спасателям в 1:28. Они немедленно отправились на место вызова для тушения огня.

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Пылала Renault

Прибыв во двор 16-этажки, пожарные увидели охваченную пламенем припаркованную Renault Megane. В конце концов в 1:45 пожар был полностью ликвидирован, но автомобиль получил серьезные повреждения. У него сгорел моторный отсек, а также огонь частично уничтожил салон, лакокрасочное покрытие и разрушил лобовое стекло.

На место пожара прибыло 3 единицы техники и 15 спасателей / Фото из фейсбука Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Обошлось без жертв

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Для тушения пожара пришлось привлечь аж три единицы техники и 15 спасателей.

Этот пожар стал уже пятым во дворе 16-этажки на Олейника, 15 в течение последнего времени / Скриншот видео

"Проклятый" двор

Сейчас выяснением причин пожара занимаются следователи. Впрочем, как пишут на фейсбуке "Оперативного", в упомянутом дворе за последнее время сгорело уже пять автомобилей. Кроме того, в доме на Олейника, 15 недавно взломали входную дверь подъезда и обокрали лифты.

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В Кривом Роге на стоянке автомобилей также вспыхнул серьезный пожар. Сначала загорелась одна машина, однако впоследствии огонь перекинулся на еще пять соседних. Очагом возгорания так же, как и в Киеве, стала Renault Megane.

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Столичные пожарные ликвидировали пожар в автомобиле

17 октября в 1:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Олейника, 15, что в Дарницком районе столицы.

На место происшествия были направлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что во дворе 16-этажного жилого дома, в припаркованном автомобиле Renault Megane возник пожар. Пожарные сразу же взялись за тушение пожара.

В 1:40 возгорание было локализовано и в 1:45 – ликвидировано.

В результате пожара сгорел моторный отсек, поврежден салон автомобиля лобовое стекло, лакокрасочное покрытие.

На месте происшествия были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возгорания будет устанавливать следствие.