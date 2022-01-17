Фильм ужасов наяву: в Киеве жители дома пожаловались на нашествие тараканов и мышей

Жители столичного дома на улице Богатырской, 4 пожаловались на невыносимые условия проживания. Кроме аварийного состояния, людей еще и пугает нашествие мышей и тараканов.

Киевляне отметили, что уже оформляли соответствующие жалобы к коммунальщикам, собирали подписи под обращениями, проводили различные собрания. Однако ни один из этих шагов не дал никакого результата.

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Голодная "орда"

По словам местных жителей, в поисках пищи грызуны добегают даже до последних этажей. Такая же ситуация сложилась и с тараканами. Ведь ими заражены 75 из 96 квартир дома.

Без 5 минут руина

Также одна из жительниц дома показала, в каком ужасном состоянии находятся его подъезды. Во-первых, там протекает крыша. Из-за этого почти на всех этажах появились плесень и мох. Кроме того, по стенам пошли трещины, сквозь которые кое-где виднеются провода электросети.

Жители дома на Богатырской пожаловались на его аварийное состояние: видео

В Киеве дом заполонили "орды" мышей и тараканов: видео​

Текст публикации "Киева без цензуры":

Ужасы на Богатырской, 4. В доме живут мыши. К тому же, живет их много. Прекрасно добегают до последнего этажа в поисках еды.

В доме нашествия тараканов. Из 96 квартир в доме 75 квартир заселены этими гадами. Жалобы были, подписи были, сборы. И все. Жильцы ничего не добились. Скупают мышеловки, яды.