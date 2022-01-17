Кияни зазначили, що вже оформлювали відповідні скарги до комунальників, збирали підписи під зверненнями, проводили різноманітні збори. Однак жоден із цих кроків не дав ніякого результату.

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Голодна "орда"

За словами місцевих мешканців, у пошуках поживи гризуни добігають навіть до останніх поверхів. Така сама ситуація склалася і з тарганами. Адже ними заражені 75 із 96 квартир будинку.

За 5 хвилин руїна

Також одна з жительок будинку показала, в якому жахливому стані перебувають його під'їзди. По-перше, там протікає дах. Через це майже на всіх поверхах з'явилися пліснява і мох. Крім того, по стінах пішли тріщини, крізь які подекуди видніються дроти електромережі.

Жителі будинку на Богатирській поскаржилися на його аварійний стан: відео

У Києві будинок заполонили "орди" мишей і тарганів: відео

Текст публікації "Києва без цензури":

Жахи на Богатирській, 4. У будинку живуть миші. До того ж, живе їх багато. Чудово добігають до останнього поверху в пошуках їжі.

У будинку нашестя тарганів. Із 96 квартир у будинку 75 квартир заселені цими гадами. Скарги були, підписи були, збори. І все. Мешканці нічого не домоглися. Скуповують мишоловки, отрути.