Гастролегенда бьет рекорды: стоимость киевской перепички сравнялась с ценой бургера McDonald's

Один из гастрономических символов украинской столицы, киевская перепичка, существенно подорожал. Сейчас ее стоимость сравнялась с ценой гамбургера в сети ресторанов McDonald's.

Новостью об "индексе столичного деликатеса" поделился киевлянин Егор Шумихин. Он также наглядно продемонстрировал, как менялась стоимость перепички в течение 40 лет ее существования.

К теме Киевская перепичка снова подорожала

От копеек до десятков гривен

На этот раз цена на киевская вкусность выросла сразу на 5 гривен и достигла 30 гривен. При этом гамбургер в упомянутом популярном фастфуде сейчас стоит 31 гривну.

В 1981 году, когда точка продажи перепички только открылась, эта уличная еда продавалась за 22 копейки.

Начиная с 2010 года, стоимость длительное время держалась на уровне 4,5 гривен.

Затем началось постепенное подорожание: 2015 год – 8 гривен, с весны 2016 года – 10 гривен, с декабря 2016 года – 12 гривен, с декабря 2017 года – 15 гривен, с декабря 2018 года – 17 гривен, с сентября 2019 года – 18 гривен, с сентября 2020 года – 20 гривен, апрель 2021 года – 25 гривен.



Стоимость киевской перепички достигла 30 гривен / Фото из фейсбука Егора Шумихина

Почему взлетела цена на вкусную приманку столицы

В палатке, которая за столько лет уже успела стать легендарной, отметили, что последнее повышение цены якобы связано с подорожанием сырья, электроэнергии и упаковки, пишет "Киев Media".

Ранее перепичку продавали в обычных полиэтиленовых мешочках и целлюлозных салфетках. Впрочем, с осени 2020 года ее начали заворачивать в бумагу – тогда стоимость сразу выросла на 2 гривны.

Текст публикации Егора Шумихина:

Произошло неизбежное – киевская перепичка сравнялась в цене с гамбургером из McDonald's. Столичный деликатес снова подорожал на 5 гривен до 30 гривен (бургер – 31 гривна).

Перепичка открылась в феврале 1981 года. Ее стоимость в советское время составляла 22 копейки. В 2010-х перепичка долгое время стоила 4,5 гривны, после чего ее стоимость постепенно росла.

В 2015 году она составляла 8 гривен, с весны 2016 года – 10 гривен, с декабря 2016 года – 12 гривен, с декабря 2017 года – 15 гривен, с декабря 2018 года – 17 гривен, с сентября 2019 года – 18 гривен, с сентября 2020 года – 20 гривен, в апреле 2021 года цена выросла до 25 гривен.