Новиною про "індекс столичного делікатесу" поділився киянин Єгор Шуміхін. Він також наочно продемонстрував, як змінювалася вартість перепічки протягом 40 років її існування.

До теми Київська перепічка знову подорожчала

Від копійок до десятків гривень

Цього разу ціна на київський смаколик зросла одразу на 5 гривень і досягла 30 гривень. При цьому гамбургер у згаданому популярному фастфуді наразі коштує 31 гривню.

У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.

Починаючи з 2010 року, вартість тривалий час трималася на рівні 4,5 гривень.

Потім почалося поступове подорожчання: 2015 рік – 8 гривень, з весни 2016 року – 10 гривень, з грудня 2016 року – 12 гривень, з грудня 2017 року – 15 гривень, з грудня 2018 року – 17 гривень, з вересня 2019 року – 18 гривень, з вересня 2020 року – 20 гривень, квітень 2021 року – 25 гривень.



Вартість київської перепічки досягла 30 гривень / Фото з фейсбуку Єгора Шуміхіна

Чому злетіла ціна на смачну принаду столиці

У ятці, яка за стільки років вже встигла стати легендарною, зазначили, що останнє підвищення ціни нібито пов'язане із подорожчанням сировини, електроенергії та упаковки, пише "Київ Media".

Зверніть увагу! Раніше перепічку продавали у звичайних поліетиленових торбинках та целюлозних серветках. Втім, восени 2020 року її почали загортати у папір – тоді вартість одразу зросла на 2 гривні.

Текст публікації Єгора Шуміхіна:

Сталося неминуче – київська перепічка зрівнялася в ціні з гамбургером із McDonald's. Столичний делікатес знову подорожчав на 5 гривень – до 30 гривень (бургер – 31 гривня).

Перепічка відкрилася у лютому 1981 року. Її вартість за радянських часів становила 22 копійки. У 2010-тих перепічка довгий час коштувала 4,5 гривні, після чого її вартість поступово зростала.

У 2015 році вона становила 8 гривень, з весни 2016 року – 10 гривень, з грудня 2016 року – 12 гривень, з грудня 2017 року – 15 гривень, з грудня 2018 року – 17 гривень, з вересня 2019 року – 18 гривень, з вересня 2020 року – 20 гривень, у квітні 2021 року ціна зросла до 25 гривень.