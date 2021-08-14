Стало известно где в Киеве установят памятник Ивану Франко: раньше там был другой монумент
Источник:фейсбук Виталия Кличко
Виталий Кличко сообщил, что вскоре в Киеве установят памятник Ивану Франко. Мэр уже выбрал место для него – раньше там был памятник приспешнику Сталина.
Об этом Кличко сообщил на следующий день после смерти Роланда Франко, внука выдающегося украинского писателя. Памятник установят на перекрестке улиц Липской и Институтской.
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В августе поставят камень
В августе на этом месте появится камень, а впоследствии там возведут скульптурную композицию Ивану Франко. Мэр отметил, что к городу обратился Международный фонд Ивана Франко.
Раньше был другой памятник
На этом месте семь лет назад демонтировали памятник Мануильскому.
Кто такой Дмитрий Мануильский?Это советский коммунистический партийный деятель и один из проводников сталинской политики террора. Его памятник снесли активисты в феврале 2014 года во время событий Революции Достоинства. С тех пор на перекрестке улиц Липской и Институтской стоят цветы.
Напомним, что в Киеве на Байковом кладбище ко Дню Независимости восстанавливают скульптуры, которые были залиты бетоном во времена СССР.