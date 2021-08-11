На 30 году независимости власть наконец решила вернуть скульптуры украинцам. Горельефы являются частью Стены памяти.

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Почему восстанавливают скульптуры

О восстановлении горельефов сообщили в КГГА. Департамент культуры в фейсбуке пишет, что советская власть похоронила горельефы под слоем бетона, как не отвечающие принципам социалистического реализма.

Сейчас наша задача – восстановить их. Такая инициатива наконец покажет не только Украине, но и миру утраченный шедевр,
– говорится в сообщении.

На Байковому кладовищі відновлюють Стіну пам'яті
Восстановление Стены памяти / Фото КГГА

Историческая справка

  • Художники-монументалисты Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко работали над композицией 13 лет – с 1968 по 1981.
  • Горельеф был длиной 213 метров и высотой от 4,5 до 16 метров.
  • В 1982 году, когда работа была завершена, ее показали тогдашней власти и скульптура ей не понравилась.
  • Советская власть похоронила рельефы под слоем бетона.
  • В эпоху независимости Украины общественность потребовала восстановить и очистить "Стену" еще с 1992 года.