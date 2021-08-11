На 30 году независимости власть наконец решила вернуть скульптуры украинцам. Горельефы являются частью Стены памяти.

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Почему восстанавливают скульптуры

О восстановлении горельефов сообщили в КГГА. Департамент культуры в фейсбуке пишет, что советская власть похоронила горельефы под слоем бетона, как не отвечающие принципам социалистического реализма.

Сейчас наша задача – восстановить их. Такая инициатива наконец покажет не только Украине, но и миру утраченный шедевр,

– говорится в сообщении.



Восстановление Стены памяти / Фото КГГА

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