На 30 році незалежності влада нарешті вирішила повернути скульптури українцям. Горельєфи є частиною Стіни Пам’яті.

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Чому відновлюють скульптури

Про відновлення горельєфів повідомили в КМДА. Департамент культури у фейсбуці пише, що радянська влада поховала горельєфи під шаром бетону, як такі, що не відповідали принципам соціалістичного реалізму.

Зараз наше завдання – відновити їх. Така ініціатива нарешті покаже не лише Україні, а й світові втрачений шедевр,

– йдеться у повідомленні.

Відновлення Стіни пам'яті / Фото КМДА

Історична довідка