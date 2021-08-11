На 30 році незалежності влада нарешті вирішила повернути скульптури українцям. Горельєфи є частиною Стіни Пам’яті.
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Чому відновлюють скульптури
Про відновлення горельєфів повідомили в КМДА. Департамент культури у фейсбуці пише, що радянська влада поховала горельєфи під шаром бетону, як такі, що не відповідали принципам соціалістичного реалізму.
Зараз наше завдання – відновити їх. Така ініціатива нарешті покаже не лише Україні, а й світові втрачений шедевр,
– йдеться у повідомленні.
Відновлення Стіни пам'яті / Фото КМДА
Історична довідка
- Художники-монументалісти Ада Рибачук й Володимир Мельниченко працювали над композицією 13 років – з 1968 по 1981.
- Горельєф був завдовжки 213 метрів і заввишки від 4,5 до 16 метрів.
- У 1982 році, коли робота була завершена, її показали тодішній владі й скульптура їй не сподобалась.
- Радянська влада поховала рельєфи під шаром бетону.
- У добу незалежності України громадськість почала вимагати відновити й очистити "Стіну" ще з 1992 року.