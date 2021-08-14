Про це Кличко повідомив наступного дня після смерті Роланда Франка, онука видатного українського письменника. Пам’ятник встановлять на перехресті вулиць Липської та Інститутської.

До теми Помер останній онук Івана Франка Роланд

У серпні поставлять камінь

У серпні на цьому місці з’явиться камінь, а згодом там зведуть скульптурну композицію Івану Франку. Мер зазначив, що до міста звернувся Міжнародний фонд Івана Франка.

Раніше був інший пам'ятник

На цьому місці сім років тому демонтували пам’ятник Мануїльському.

Хто такий Дмитро Мануїльський? Це радянський комуністичний партійний діяч та один із провідників сталінської політики терору. Його пам’ятник знесли активісти у лютому 2014 року під час подій Революції Гідності. З того часу на перехресті вулиць Липської та Інститутської стоять квіти.

Нагадаємо, що у Києві на Байковому кладовищі до Дня Незалежності відновлюють скульптури, які були залиті бетоном за часів СРСР.