Где же новые стандарты: в Киеве в маршрутке пассажиров залило дождем, потому что сломан люк

В Киеве в маршрутке номер 550 во время дождя пассажиры ехали с открытыми зонтиками, потому что люк поломан, салон заливало дождем. Водитель сказал, что ему пох*й.

Он якобы предложил радикальное решение – езжайте так или выходите. Люди были вынуждены ехать и открыть зонтики прямо в салоне.

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Так, а что там по маршруткам?

Едем – ливень еб*шит, а водителю пох*й. Он прямо так и сказал.

Якобы, если хотите ехать-мокните, люк не закрывается, а не нравится – выходите и ждите другую маршрутку.

P.S. 550 маршрутка

В Киеве в маршрутке пассажиров залило дождем: видео

О новых стандартах

Напомним, что в Киеве вводят новые стандарты перевозок – компаниям предлагают согласиться на новые условия или уйти с рынка. Впрочем, маршрутчики заявляли, что не смогут выполнить все условия.