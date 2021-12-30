Герои парковки: водители заблокировали движение общественного транспорта в Киеве

У торгового центра Ocean Plaza 30 декабря водители оставили автомобили в неназначенном месте. Таким образом, они заблокировали движение для общественного транспорта.

Автомобили припарковали на повороте вблизи ТЦ Ocean Plaza и из-за этого не могли ехать 7 троллейбусов. На место приехала полиция и пыталась связаться с водителями, поскольку не было эвакуаторов.

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Из-за автомобилистов образовались пробки / Фото "Киев оперативный"

Какие троллейбусы курсировали не по графику

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" сообщило, что из-за самовольной парковки задержалось движение троллейбусов № 42, 43, 50 на станции метро "Лыбидская". Впоследствии они были вынуждены курсировать по малому кольцу и возобновили движение с отклонением от графика в 16:04.

В Киеве запустили предоплаченную парковку

Представители бизнеса заключили договор с властями Киева о предоплаченной парковке и приобрели 8 паркомест. Каждое стоит около 8 тысяч 600 гривен. Заммэра Киева Константин Усов сообщил, что клиентами столицы по предоплате парковочных мест стали бизнес-центр "София" на улице Рыльского и ресторан Citronelle на улице Богдана Хмельницкого.

Усов подчеркнул, что Киев таким образом предложил бизнесу альтернативу. Речь идет об официальном договоре бронирования машиноместа через единый стандарт и прозрачную оплату.

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Задерживается движение троллейбусов №42, 43, 50.

Задерживается движение троллейбусов №42, 43, 50 на ст. м. "Лыбидская" по причине припаркованного авто в габарите проезда. На место вызвали полицию.

Движение троллейбусов №42, 43, 50 организовали по малому кольцу.

Движение возобновлено в 16:04, курсирование с отклонением от графика.

Движение восстановлено по собственной схеме.