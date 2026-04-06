В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло
- В Киеве временно приспустили главный флаг Украины из-за шквального ветра, во избежание повреждений.
- Синоптики прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве 6 апреля временно приспустили главный флаг Украины. Причиной стала непогода.
Об этом сообщили в КГГА.
Какая погода в Киеве?
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют днем в Киеве порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Справочно. Первый уровень опасности означает потенциальную опасность для населения и осложнения работы транспорта и инфраструктуры. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Из-за шквального ветра Киевзеленстрой для сохранения полотнища от повреждений приспустил флаг. В таком состоянии он будет оставаться до улучшения погодных условий.
К слову, высота флагштока на Печерских холмах – почти 90 метров, вес – 32 тонны, а размер полотнища – 16 на 24 метра.
Погода в Украине
По Украине уже свирепствует непогода. Так, на Волыни 6 апреля выпал сильный град, а в регионе был объявлен желтый уровень опасности из-за грозы.
На Ровенщине и Львовщине тоже фиксируют ухудшение погодных условий. В частности, по Львовской области тоже объявлен желтый уровень опасности, но из-за шквального ветра. Аналогичная ситуация на Ровенщине – там уже есть первые обесточивания.