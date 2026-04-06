В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло

В Киеве 6 апреля временно приспустили главный флаг Украины. Причиной стала непогода.

Об этом сообщили в КГГА.

Какая погода в Киеве?

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют днем в Киеве порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Справочно. Первый уровень опасности означает потенциальную опасность для населения и осложнения работы транспорта и инфраструктуры. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Из-за шквального ветра Киевзеленстрой для сохранения полотнища от повреждений приспустил флаг. В таком состоянии он будет оставаться до улучшения погодных условий.

К слову, высота флагштока на Печерских холмах – почти 90 метров, вес – 32 тонны, а размер полотнища – 16 на 24 метра.

Погода в Украине