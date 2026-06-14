В резонансном ДТП в Киеве погиб 12-летний сын бойца "Хартии"

5 июня на Караваевых дачах в Киеве произошла трагическая авария, в результате которой погибли четыре человека. Тогда автомобиль влетел в подземный переход и унес жизнь, в частности, 12-летнего Григория Глушича. Как выяснилось, его отец служит в "Хартии".

Так, в корпусе обнародовали заявление в поддержку коллеги и его семьи. Там не называли конкретного имени жертвы ДТП, однако судя по приведенным данным, речь идет именно о Григории.

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Как в "Хартии" высказались по поводу гибели парня?

Военные выразили соболезнования семье в связи с потерей сына и брата в трагическом ДТП.

"Нет слов, способных облегчить такую боль. Есть только одно, что мы можем сказать: мы рядом. Мы помним. Мы не оставим вас с этим наедине", – говорится в заявлении.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что также склоняют головы перед всеми семьями, чьи близкие погибли в результате аварии.

Каждая потеря – это целый мир, которого больше нет,

– подчеркнули в "Хартии".

Отдельно там также почтили память двух молодых полицейских, которые в тот день погибли при исполнении служебных обязанностей.

"Они – наши побратимы в самом широком смысле этого слова, люди, которые выбрали служение и заплатили за это самую высокую цену", – отметили военные.

В заключение в корпусе подчеркнули, что виновный должен понести наказание во имя восстановления справедливости.

Григорий Глушич интересовался точными науками, программированием и иностранными языками, а также любил играть на фортепиано. По словам учительницы, он мечтал стать программистом, путешествовать по миру и особенно увлекался Японией.

Также он говорил о желании иметь большую семью и в одном из школьных произведений писал, что хотел бы воспитывать восемь детей.

В день трагедии парень возвращался из школы, где взял свои работы перед началом летних каникул. Уже через несколько дней у класса должна была быть поездка в Карпаты. Сестра парня Алиса Глушич рассказала, что он так и не успел стать подростком и погиб незадолго до своего 13-летия. День рождения Григория должен быть 18 июля. Простились с парнем 10 июня.