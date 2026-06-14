На Киев надвигается гроза: объявлен I уровень опасности

В Киеве 14 июня прогнозируются сильные грозы. В столице объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщили в КГГА.

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Что известно о непогоде в Киеве?

В КГГА сообщили, что 14 июня и до конца суток в Киеве и области пройдут сильные грозы. Синоптики рекомендуют во время ливня не стоять возле рекламных щитов или линий электропередач.

Также специалисты предупредили водителей и сделали акцент на безопасности во время движения. Граждан просят избегать высоких деревьев и не парковать рядом с ними автомобили.

Будьте внимательны! Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– заявили в ГСЧС.

Другие новости о погоде в Украине

В ближайшие выходные в Украине сохранится нестабильная погода с кратковременными дождями, однако атмосферный фронт будет постепенно ослабевать. В то же время в большинстве регионов ожидаются умеренно теплые условия.

Местами также прогнозируются грозы, а осадков не ожидается только на юго-востоке. Температура воздуха ночью в большинстве областей, согласно прогнозу, будет колебаться в диапазоне от 9 до 14 градусов.

В течение 14–16 июня в Украине будет преобладать нестабильная погода. Ночью осадков будет немного, однако днем в ряде регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В западных и большинстве северных областей, а также в течение 15–16 мая на большей части территории страны ожидается несколько более прохладная погода. Но исключением останутся южные регионы, где традиционно теплее.