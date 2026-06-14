Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Ухудшится ли погода?

Согласно прогнозам специалистов, в течение 14 июня температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, в дневное время столбики термометров поднимутся и будут показывать от 21 до 26 градусов тепла.

В западных и большинстве северных областей, а также в течение 15 – 16 мая на большей части территории страны ожидается несколько более прохладная погода. Но исключением останутся южные регионы, где традиционно теплее.

Отмечается, что в ночные часы 15–16 июня температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла. Дневные максимумы, как ожидается, также снизятся. Специалисты прогнозируют колебания от 18 до 23 градусов тепла.

В то же время в течение выходных и в начале новой недели днем местами будут проходить кратковременные дожди с грозами, тогда как в ночное время сохранится преимущественно сухая погода, которая не будет сопровождаться существенными осадками.

О чем предупреждали ранее?

В целом, по крайней мере до конца второй декады июня, погодные условия в Украине будут оставаться под влиянием атлантических циклонов, которые будут способствовать притоку к нам более прохладных воздушных масс из северных широт.

Уже в ближайшие дни погодные условия в стране будут определяться зональным переносом воздушных масс с запада. Поэтому прогнозируются умеренные температурные показатели, близкие к климатической норме, а также дожди с грозами и шквалами.