Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Интересно Жара до +33, но грозовые дожди и шквалы накроют большинство областей: какая погода будет на выходных

Чего ожидать от погоды 14 июня?

В Украине ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут в восточных и западных областях, а днем осадки прогнозируют почти по всей территории страны, за исключением юго-востока.

Местами возможны грозы. Ветер будет западного и юго-западного направлений со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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Температура ночью составит +12 – +17 градусов, днем воздух прогреется до +22 – +26 градусов. В то же время в западных и большинстве северных областей будет прохладнее: ночью +9 – +14 градусов, днем +18 – +23 градуса.

В Киеве также днем прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы. Температура ночью составит +12 – +14 градусов, а днем – +20 – +22 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +16...+18;
  • Ивано-Франковск +19...+21;
  • Тернополь +17...+19;
  • Черновцы +19...+21;
  • Хмельницкий +17...+19;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +17…+19;
  • Житомир +18...+20;
  • Винница +19...+21;
  • Одесса +20...+22;
  • Николаев +23...+25;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +21...+23;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +20...+22;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +20...+22.

Погода в Украине на 14 июня
Погода в Украине на 14 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань отмечал, что в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. По предварительным прогнозам синоптиков, осадки продержатся в стране как минимум до конца второй декады июня.