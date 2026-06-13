Про це пише Укргідрометцентр.

Цікаво Спека до +33, але грозові дощі і шквали накриють більшість областей: яка погода буде на вихідних

Чого очікувати від погоди 14 червня?

В Україні очікується мінлива хмарність. Уночі короткочасні дощі пройдуть у східних та західних областях, а вдень опади прогнозують майже по всій території країни, за винятком південного сходу.

Подекуди можливі грози. Вітер буде західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +12 – +17 градусів, вдень повітря прогріється до +22 – +26 градусів. Водночас у західних і більшості північних областей буде прохолодніше: вночі +9 – +14 градусів, удень +18 – +23 градуси.

У Києві також вдень прогнозують короткочасні дощі та місцями грози. Температура вночі становитиме +12 – +14 градусів, а вдень – +20 – +22 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львів +16...+18;
  • Івано-Франківськ +19...+21;
  • Тернопіль +17...+19;
  • Чернівці +19...+21;
  • Хмельницький +17...+19;
  • Луцьк +17...+19;
  • Рівне +17…+19;
  • Житомир +18...+20;
  • Вінниця +19...+21;
  • Одеса +20...+22;
  • Миколаїв +23...+25;
  • Херсон +22...+24;
  • Сімферополь +21...+23;
  • Кропивницький +23...+25;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк +20...+22;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +20...+22.

Погода в Україні на 14 червня
Погода в Україні на 14 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань зазначав, що найближчими днями в Україні очікується похолодання. За попередніми прогнозами синоптиків, опади протримаються в країні щонайменше до кінця другої декади червня.