Про це пише Укргідрометцентр.
Цікаво Спека до +33, але грозові дощі і шквали накриють більшість областей: яка погода буде на вихідних
Чого очікувати від погоди 14 червня?
В Україні очікується мінлива хмарність. Уночі короткочасні дощі пройдуть у східних та західних областях, а вдень опади прогнозують майже по всій території країни, за винятком південного сходу.
Подекуди можливі грози. Вітер буде західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Температура вночі становитиме +12 – +17 градусів, вдень повітря прогріється до +22 – +26 градусів. Водночас у західних і більшості північних областей буде прохолодніше: вночі +9 – +14 градусів, удень +18 – +23 градуси.
У Києві також вдень прогнозують короткочасні дощі та місцями грози. Температура вночі становитиме +12 – +14 градусів, а вдень – +20 – +22 градусів.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +20...+22;
- Ужгород +20...+22;
- Львів +16...+18;
- Івано-Франківськ +19...+21;
- Тернопіль +17...+19;
- Чернівці +19...+21;
- Хмельницький +17...+19;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +17…+19;
- Житомир +18...+20;
- Вінниця +19...+21;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +22...+24;
- Сімферополь +21...+23;
- Кропивницький +23...+25;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +20...+22;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +20...+22.
Погода в Україні на 14 червня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань зазначав, що найближчими днями в Україні очікується похолодання. За попередніми прогнозами синоптиків, опади протримаються в країні щонайменше до кінця другої декади червня.