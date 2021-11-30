Грузины устроили пьяный дебош в ресторане на Святошино и подрезали троих гостей

В Святошинском районе Киева в ресторане Gaga двое граждан Грузии устроили драку, а потом еще и ранили ножом трех гостей заведения. Это произошло 27 ноября.

В настоящее время обоим злоумышленникам уже сообщили о подозрении и решается вопрос о взятии под стражу. Мужчинам грозит 3 – 7 лет лишения свободы.

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Обидели женщин и едва не убили вступившихся

Конфликт в ресторане на улице Якуба Коласа между различными компаниями вспыхнул вечером 27 ноября.

Подозреваемые, которые уже изрядно выпили, начали приставать к незнакомым женщинам и оскорблять их. Кроме того, они грубо нарушали общественный порядок.

За женщин вступились трое мужчин и за это получили ножевые ранения от неадекватных грузин.



Двое граждан Грузии начали оскорблять женщин и ранили троих мужчин / Скриншот видео "Киева"

Полиция "упаковала" агрессивных нападавших

Наконец на место инцидента прибыл экипаж полиции. На видео "Киева оперативного" видно, как одного из подозреваемых насильно сажают в машину, а он сопротивляется. При этом женщины пострадавших мужчин постоянно пытались ударить своего обидчика и громко ругались.

Похожий случай в ресторане в Голосеево

В Голосеевском районе столицы двое киевлян и один житель Киевщины напились и устроили драку с персоналом ресторана. После этого злоумышленники начали угрожать людям пневматическим оружием. В конце концов молодые люди убежали, но все-таки попали в руки правоохранителей.

В киевском ресторане грузины ранили трех человек: видео 18+ Внимание! Присутствует нецензурная лексика

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

Устроили драку в ресторане и ранили трех посетителей – двум гражданам Грузии сообщено о подозрении.

По процессуальному руководству Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум гражданам республики Грузии, которые устроили драку в ресторане и нанесли ножевые ранения трем посетителям.

Установлено, что конфликт произошел вечером 27 ноября 2021 года в одном из ресторанов на улице Якуба Колоса в Святошинском районе столицы.

Так, подозреваемые отдыхали в ресторане и распивали спиртные напитки, после чего, грубо нарушая общественный порядок, начали приставать и словесно оскорблять других посетителей заведения, в частности женщин.

Указанный конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемые нанесли ножевые ранения трем мужчинам, которые заступились за женщин.

Действия злоумышленников квалифицированы по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями Следственного отдела Святошинского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Примечание: согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвержено криминальному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.