Хищение 33 миллионов: полиция обыскивает подрядчика КГГА

Полицейские расследуют коррупционное преступление, которое якобы произошло во время закупки программного обеспечения коммунальным предприятием "Киевским институтом земельных отношений". Правоохранители говорят, что работники заведения якобы оплатили завышенную цену.

Полицейские из Департамента киберполиции обыскивают помещение IT-компании, которая поставляла программное обеспечение и оборудование коммунальному предприятию КГГА. Преступление квалифицировали как хищение бюджетных средств.

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Что именно инкриминируют коммунальщикам и руководителю фирмы-подрядчика, пока неизвестно.

Переплатили 33 миллиона

По данным следствия, коммунальное предприятие заключило договор о поставке программ для функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами на 43 миллиона гривен.

Директор частной компании якобы осознавал, что стоимость товаров завышена, а чиновники приняли акт приема-передачи товара.

С обыском в фирму правоохранители пришли для поиска финансовых документов.

По результатам проведения следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной компании и коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений", которое является заказчиком указанных работ,

– отметили в прокуратуре Киева.

Обыски в коммунальных предприятиях и департаментах КГГА проходят почти ежедневно уже в нескольких местах подряд. В КГГА говорят о политическом преследовании Виталия Кличко и властей столицы. В офисе Президента хотят уволить мэра столицы с должности главы Киевской городской государственной администрации. При этом в Конституции Украины прописано, что эту должность должен занимать человек, которого киевляне избрали городским головой.