Холод и сильные осадки: прогноз синоптиков в Киеве на 20 – 24 сентября

В Киеве и области в течение 20 – 24 сентября значительно похолодает. К тому же синоптики прогнозируют сильные осадки каждый день. Изменится ли ситуация на следующей неделе – пока не известно.

Дождей днем не предвидят лишь 21 сентября. Тогда же синоптики прогнозируют облачный день с прояснениями.

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Погода 20 сентября

В течение всех суток 20 сентября будет облачно. Температура ночью будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла, а днем составит +11 – +13.

Ночью – без осадков, а днем прогнозируют дожди. Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.



Погода в Киеве и области 20 сентября / Скриншот Укргидрометцентра

Прогноз на 21 сентября

Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов тепла. Днем будет чуточку теплее– +7 – +9 градусов. 21 сентября в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.



Прогноз погоды 21 сентября / Скриншот Укргидрометцентра

Осадков днем не прогнозируют, а вот ночью в Киеве, Тетереве и Чернобыле возможны дожди.

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Погода 22 сентября

В среду дождливо будет в течение всех суток.

Днем снова будет облачно.

Температура ночью составит +7 – +9 градусов, а днем будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла.

В области будет немного теплее– +10 – +12.

Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.



22 сентября в Киеве / Скриншот Укргидрометцентра

Прогноз на 23 сентября

23 сентября будет немного теплее– +9 – +11. Ночью температура не изменится. Она будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла. В течение суток будет облачно.

Дождь синоптики прогнозируют и днем, и ночью. Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.



Прогноз погоды на 23 сентября / Скриншот Укргидрометцентра

Погода 24 сентября

По сравнению с другими днями недели 24 сентября будет теплее всего. Температура ночью – неизменно +4 – +6 днем вместо этого будет колебаться от 12 до 14 градусов тепла.



Прогноз погоды с 20 по 24 сентября / Скриншот Укргидрометцентра

Ветер прогнозируют юго-западный. Ночью – от 3 до 8 метров в секунду, а днем – от 5 до 10. Дожди предусматривают днем. В течение дня будет облачно.