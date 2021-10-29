Хоронят почти на огородах: в Киевской области кладбище расширилось до домов города

Жуткую картину кладбища наблюдают дети и взрослые непосредственно из окон своих домов в городе Тетиев Киевской области. За последнее время местное кладбище здесь разрослось до больших размеров.

При этом работники кладбища фактически вплотную подобрались к домам местных жителей. Поскольку их не устраивает ни вид, ни то, что ветер приносит на огороды ленты из венков и другую атрибутику.

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Жители Тетиева пошли задать вопрос о расширении кладбища к мэру.

Дети живут с видом на похороны

Чиновники говорят, что к нескольким гектарам кладбища добавили еще несколько десятков соток. Но с людьми при этом вообще не совещались.

Чиновники отмечают, что собираются использовать свободный земельный участок, поскольку существует необходимость.

Жители Тетиева собираются писать заявления в прокуратуру, поскольку по закону между кладбищем и домами должно быть не менее 300 метров.

Кроме того, люди говорят, что с кладбища до них доносится пение священников во время отпевания, а их дети видят похороны прямо из окон домов.

Если город будет и дальше расширять кладбище, как это собирается делать, возмущенные люди обещают сломать забор, которым загородили новые границы кладбища.