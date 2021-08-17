Хуже, чем в тюрьме: в сети показали, как живут студенты НАУ в общежитии в Киеве

Студенты Национального авиационного университета, которые не имеют возможности снять комнату или поселиться в другом общежитии, вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Ремонта в помещении 11 общежития на улице Нежинской в Киеве не было уже 35 лет.

Снимки ванных комнат и туалетов, а также помещений студентов появились в соцсетях. В комментариях к записи в сообществе "Киев без цензуры" отметили, что в следственном изоляторе после ремонта условия намного лучше.

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Однако за проживание в общежитии студенте еще и вынуждены платить деньги.

К тараканам уже привыкли

Студенческое общежитие НАУ №11 расположено на улице Нежинской, 29д неподалеку от Караваевых дач.

Как говорят работники заведения самим студентам во время заселения, если у них есть хотя бы какая-то возможность жить в другом месте, этим надо воспользоваться.

По словам одного из жителей общежития, условия в нем настолько ужасные, что огромные тараканы являются даже не самой большой проблемой.

Грязные душевые со ржавчиной, обшарпанные кухни и уборные, побитые раковины – в таких условиях вынуждены жить студенты.

Не лучше ситуация и в самих комнатах – из стен вываливается кирпич, а двери заколочены досками или просто залатаны. Мебель перекошена и почти разваливается от времени. В некоторых комнатах студенты делают ремонт за свой счет, однако сантехнику не меняют, потому что это может привести к аварии.

Когда именно в общежитии планируют сделать капитальный ремонт, неизвестно.

Смотрите фото ужасных условий в студенческом общежитии НАУ в Киеве / Фото сообщества "Киев без цензуры"