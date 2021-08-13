В "Ибисе" заявили, что имеют разрешение на парковку, а их директор – жертва нападения

Конфликт сети "Ибис" с инспектором по парковке набирает обороты. В компании заявили, что имеют разрешение от КГГА на парковку машин возле их заведения.

Впрочем, сам документ не показывают. Пресс-служба "Ибиса" пишет, что на самом деле на их директора Ромаса Грунскиса напали. Якобы за этим стоят коррумпированные чиновники, которые прикрываются именем Кличко.

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У "Ибиса" якобы есть разрешение на парковку

Представители компании утверждают, что одни чиновники КГГА (Департамент транспорта) предоставили им разрешение на парковку в марте 2021 года, а другие требуют прекратить это.

К тому же в "Ибисе" рассказали, что без парковочных мест их бизнес – кулинарный дом – будет страдать от убытков. Якобы без паркомест будет трудно продавать блюда.

Свежие блюда, если их не купят до вечера, в тот же день придется просто выбросить. 83 человека, которые работают в этом магазине, остались без работы, а их семьи – без средств к существованию,

– говорится в сообщении.

Что сказал Кличко

Напомним, что Виталий Кличко прокомментировал инцидент, который произошел 11 августа возле кулинарного дома. Мэр заявил, что на "Ибис" постоянно жалуются, и обратился в полицию, чтобы дело избиения инспектора по парковке расследовали оперативно.

Кличко также обнародовал видео конфликта – это запись с грудной камеры инспектора. На кадрах директор "Ибиса" Ромас Грунскис вместе с охранниками набросились на инспектора. Обе стороны конфликта использовали газовые баллончики.

Нападение на инспектора по парковке: видео

Что рассказали в"Ибисе"

Видео в "Ибисе" и обвинения в нападении на инспектора не комментируют. В компании обвиняют инспекторов в неприемлемом поведении.

Вот что рассказали в "Ибисе":

"С самого утра на "дежурство" возле кулинарного дома встали 5 машин-эвакуаторов и парковщики, которые отгоняют автомобили клиентов. Узнав о ситуации от клиентов, на место приехал директор компании. Он, имея на руках документы о разрешении на легальную парковку, попытался объяснить парковщикам неправомерность их действий. Но агрессивно настроенные сотрудники вступили с ним в конфликт, а когда аргументы с их стороны иссякли – брызнули в его сторону газовым баллончиком".

Также в "Ибисе" говорят, что запрет на парковку отпугивает их клиентов, и особенно людей с ограниченными возможностями. Мол, штрафуют даже их.