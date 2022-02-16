"Играл в шашки" без документов: в Киеве водитель разбил 3 автомобиля

ДТП произошло вблизи площади Победы. Женщина, которая находилась в одном из автомобилей, попала в больницу.

Информация об аварии появилась 16 февраля. Очевидцы рассказали, что водитель "играл в шашки" – резко перестраивался на полосы движения.

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Водитель не справился с управлением / Фото телеграм-канала Magnolia TV

Детали ДТП

Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в 2 автомобиля такси. После удара об Volkswagen (Uber), машина развернулась и попала в отбойник. Пассажирку, которая находилась в салоне, госпитализировали в больницу.

В другом такси марки Hyundai (Bolt) никто не пострадал. После двух столкновений автомобиль Toyota отбросило на тротуар. Его водитель убеждал, что транспорт перед ним резко перестраивался и удар был неизбежным.

Правоохранители выяснили, что водитель не имел собой никаких документов. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.



Водитель не имел документов / Фото телеграм-канала Magnolia TV

Еще одна авария в Киеве

Пьяный водитель на проспекте Победы в Киеве врезался в маршрутку, когда из нее выходили люди. Информация о ДТП появилась 14 февраля.

Полицейские с помощью драгера измерили в крови мужчины 2,76 промилле спиртного.

Текст публикации телеграм-канала Magnolia TV

В Киеве на проспекте Победы водитель разбил 3 автомобиля, есть пострадавшие. Авария произошла в направлении площади Победы. Очевидцы рассказали съемочной группе "Магнолии-ТВ", что водитель Toyota на дороге "играл в шашки", не справился с управлением и врезался в 2 такси.