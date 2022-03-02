Иностранные журналисты приехали в роддом, чтобы показать правду о зверствах России

В Киевском роддоме женщины продолжают рожать. Младенцы появляются на свет под звуки обстрелов.

В роддом №5 приехали 60 иностранных журналистов. В их числе работники авторитетных изданий CNN, BBC, FOX NEWS, ZDF, France 24 и т.д.

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Надеюсь, что кадры из киевского метро и роддома убедят Израиль и даже арабские страны начать вводить санкции против нацистской России Путина,

– подчеркнул Антон Геращенко.

Он добавил, что киевлянки не сдаются, а улыбаются. Женщины готовы рожать в страшных условиях, ведь верят, что дети будут жить в европейской Украине.

Смотрите видео из подвала роддома: