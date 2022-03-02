У пологовий будинок №5 приїхали 60 іноземних журналістів. Серед них працівники авторитетних видань CNN, BBC, FOX NEWS, ZDF, France 24 тощо.
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Сподіваюся, що кадри з київського метро та пологового будинку переконають Ізраїль і навіть арабські країни почати вводити санкції проти нацистської Росії Путіна,
– наголосив Антон Геращенко.
Він додав, що киянки не здаються, а усміхаються. Жінки готові народжувати в страшних умовах, адже вірять, що їхні діти житимуть в європейській Україні.
Дивіться відео з підвалу пологового будинку:
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