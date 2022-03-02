Ані про постраждалих, ані про жертв наразі нічого не відомо. Місто перебуває під потужними обстрілами.

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Вибухи чути у багатьох районах міста

Також люди повідомляють про авіаналіт в інших районах. Ворог обстріляв Харківську телевишку. Вибухи чути на великій частині міста. Місцевих жителів просять не покидати укриття, адже обстріл не припиняється.

Снаряд прилетів і у Палац праці. Тепер у всіх будівлях навколо повибивало вікна.

Зверніть увагу! Напередодні ворог здійснив авіаудар по найбільшій площі України – майдані Свободи. Фактично зруйнована Харківська ОДА, пошкоджена Філармонія, Оперний театр та житлові будинки. Є багато загиблих та постраждалих.

Дивіться моторошне відео з Харкова:

Як виглядає центр Харкова:

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