Пока ничего ни о пострадавших, ни о жертвах не известно. Город находится под мощными обстрелами.
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Взрывы слышны во многих районах города
Также люди сообщают об авианалете в других районах. Враг обстрелял Харьковскую телевышку. Взрывы слышны в большой части города. Местных жителей просят не покидать укрытие, ведь обстрелы не прекращаются.
Снаряд прилетел и во Дворец труда. Теперь во всех постройках вокруг выбило окна.
Смотрите жуткое видео из Харькова:
Как выглядит центр Харькова:
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