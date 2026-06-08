Мечты остались несбыточными: в больнице умерла студентка, раненная во время обстрела Киева

Во время массированной ракетной атаки 2 июня студентка-второкурсница Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Ирина Забудько получила тяжелые ранения. В понедельник, 8 июня, девушки не стало – ее сердце остановилось в больнице.

Об этом сообщил в фейсбук преподаватель вуза Всеволод Зеленин.

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Какие детали гибели Ирины?

Девушка получила тяжелые ранения во время российской атаки на Киев 2 июня и с тех пор находилась в больнице.

За ее жизнь боролись медики, а преподаватели и неравнодушные люди собирали средства на лечение, надеясь на выздоровление. Несмотря на все усилия и поддержку, спасти девушку не удалось – от полученных травм она умерла 8 июня.

Трудно найти слова, когда уходит такой молодой, светлый и красивый человек. Особенно больно осознавать, сколько планов, мечтаний и возможностей остались неосуществленными,

– написал преподаватель.



Ирина Забудько / Фейсбук Всеволода Зеленина

Заметим, в своей заметке преподаватель опубликовал реквизиты для помощи семье девушки и призвал неравнодушных приобщиться и поддержать сбор.

Удар по Киеву 2 июня: какие последствия

2 июня российские войска били по столице и ночью, и все утро. Мониторинговые каналы писали о движении дронов и ракет различных типов.

Последствия атаки были зафиксированы в Подольском, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах.

Под прицелом врага во время той атаки оказалась гражданская инфраструктура столицы, в частности жилые многоэтажки, частные жилые дома, нежилые застройки, здание коммунального предприятия, машины и объект незавершенного строительства.

В результате атаки семь человек погибли, 90 человек получили ранения, среди которых трое детей.