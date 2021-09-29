Ирпенскую колонию в четвертый раз будут пытаться продать за бешеную сумму

Исправительное учреждение в поселке Коцюбинское на Киевщине не принимает осужденных уже 2 года. Министерство юстиции пыталось его продать уже 3 раза.

Первая попытка торгов за Ирпенскую колонию была неудачной. Тогда стоимость 8 гектаров земли со зданием оценили в 220 миллионов гривен. Впоследствии, после провала аукциона, ценник снизили вдвое, но еще две попытки продать учреждение были напрасными.

Смотрите также Из Лукьяновского СИЗО могут создать отель, – Малюська

Теперь Фонд государственного имущества планирует запустить аукцион в четвертый раз. Опять 220 миллионов.

Цену считают рыночной

По словам заместителя Дениса Малюськи Елены Высоцкой, стоимость колонии является аргументированной. Колония представляет собой территорию на 8 гектаров недалеко от Киева. От станции "Академгородок" до учреждения всего лишь 6 километров.

Кроме того, как утверждает чиновница, вокруг колонии активно застраивают многоэтажки.

Несколько лет назад, когда в исправительное учреждение хотели перевести Лукьяновское СИЗО, местные жители выступили категорически против этого. Они сами говорили, что хотят увидеть на месте тюрьмы развлекательный центр.

Заинтересовать потенциальных инвесторов министр юстиции пытался различными способами. В частности, нарисовал копию граффити Бэнкси "Узник, что убегает".

Захочет ли кто-то отдать государству немалые средства ради лакомого кусочка земли, пока неизвестно. Однако каждый год содержание зданий колонии обходится государству в несколько миллионов гривен.