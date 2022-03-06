Из Ирпеня удалось эвакуировать часть людей: фото и видео с места происшествия

Удалось эвакуировать частт населения из Ирпеня, находящегося под обстрелом оккупантов. Спасатели разворачивают эвакуационные палатки – для нуждающихся в немедленной помощи.

Ирпень расположен всего в 26 километрах от Киева. Город стал на пути оккупантов во время продвижения в столицу.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ирпень – на грани гуманитарной катастрофы

В городе продолжались затяжные бои, россияне совершали многочисленные авианалеты и ракетные обстрелы. Жилые дома и гражданская инфраструктура – ​​очень повреждены, Ирпень оказался в шаге от гуманитарной катастрофы.

Накануне враг повредил железнодорожное полотно, так что эвакуация поездами стала невозможной. Людей забирали на автобусах. В Генштабе ВСУ говорят, что даже во время эвакуации оккупанты не прекращали обстрелы.

Смотрите видео эвакуации из города/ Видео Генштаба ВСУ:

Смотрите фото эвакуации из Ирпеня / Фото ГСЧС и ВРУ:

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.