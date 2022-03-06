Из Ирпеня удалось эвакуировать часть людей: фото и видео с места происшествия
Источник:Верховна Рада України
Удалось эвакуировать частт населения из Ирпеня, находящегося под обстрелом оккупантов. Спасатели разворачивают эвакуационные палатки – для нуждающихся в немедленной помощи.
Ирпень расположен всего в 26 километрах от Киева. Город стал на пути оккупантов во время продвижения в столицу.
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Ирпень – на грани гуманитарной катастрофы
В городе продолжались затяжные бои, россияне совершали многочисленные авианалеты и ракетные обстрелы. Жилые дома и гражданская инфраструктура – очень повреждены, Ирпень оказался в шаге от гуманитарной катастрофы.
Накануне враг повредил железнодорожное полотно, так что эвакуация поездами стала невозможной. Людей забирали на автобусах. В Генштабе ВСУ говорят, что даже во время эвакуации оккупанты не прекращали обстрелы.
Смотрите видео эвакуации из города/ Видео Генштаба ВСУ:
Смотрите фото эвакуации из Ирпеня / Фото ГСЧС и ВРУ:
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