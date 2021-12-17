Из-за обвала асфальта возле Бессарабки изменили маршруты транспорта

В центре Киева 17 декабря изменили маршруты движения общественного транспорта из-за аварийно-восстановительных работ.

Их проводят на бульваре Шевченко, близ Бессарабского рынка, где недавно обрушился асфальт.

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Киевлян, пользующихся троллейбусами №5, 7, 8 и 17, предупредили, что их движение временно изменили. Все они будут ехать на улицу Леонтовича.

На бульваре Шевченко из-за ремонта сменили движение троллейбусов / Фото с телеграм-канала "Киев сейчас"

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Чрезвычайная ситуация произошла на бульваре Шевченко 12 декабря. Тогда прямо на глазах водителей между двумя полосами образовалась гигантская пропасть, которая мгновенно заполнилась грязной водой.

На месте оползня сразу же начали ремонтные работы и закрыли дорогу для транспорта в направлении Крещатика. Утром 13 декабря движение по этому участку дороги возобновили.

Однако 15 декабря коммунальщики обеспокоились из-за падения давления в водопроводе и снова частично перекрыли дорогу для повторного ремонта.

Текст публикации Киевпастранса:

Изменено движение троллейбусов №5, 7, 8, 17. Проводятся аварийно-восстановительные работы по бульвару Тараса Шевченко. Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано на улице Леонтовича.