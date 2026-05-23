Избиение ветерана в Киеве: военных ТЦК, которые напали на Мороза, отправят в боевые подразделения

На днях в столице произошел конфликт между ветераном Артемом Морозом и военными ТЦК и СП Шевченковского района города. Спор перерос в драку, при этом физическая сила, примененная к ветерану в этом случае, "не может быть оправдана".

Об этом говорится в официальном сообщении Сухопутных войск.

Как отреагировали на инцидент?

Прежде всего стоит отметить, что по факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело из-за возможных противоправных действий военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По информации полиции, Шевченковское управление полиции внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 Уголовного кодекса Украины, что касается умышленного легкого телесного повреждения.

Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить степень тяжести полученных травм. Сейчас следственные действия продолжаются.

В отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях,

– подчеркнули в Сухопутных войсках.

Руководство киевского ТЦК, как отмечается, поддерживает связь с ветераном, который пострадал в результате инцидента. Представители учреждения публично осудили поведение причастных военнослужащих, заявили о неприемлемости подобных действий и уже выразили официальные извинения пострадавшему.

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины также решительно раскритиковали такие случаи, подчеркнув, что взаимодействие с людьми – как гражданскими, так и военными – должно базироваться на уважении, человечном отношении и соблюдении прав. "Достоинство и права ветеранов войны – абсолютный приоритет для ВСУ", – говорится в сообщении.

Подобный конфликт произошел в Черкасской области: какие подробности?

16 мая в Черкасской области произошел конфликт между представителями ТЦК и ветераном. По информации общественной организации "Ветераны Родины", работники территориального центра остановили автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий Владимир, который проходил реабилитацию. Вместе с ним в машине были жена и сын.

В ОО утверждают, что после остановки ситуация переросла в инцидент, который там назвали нападением на ветерана. По их версии, представители ТЦК якобы применили слезоточивый газ в салоне автомобиля и высказывали угрозы.

Позже на место приехали правоохранители, которые пытались урегулировать ситуацию. Как отмечается, Владимир согласился на диалог, тогда как один из работников ТЦК, по словам представителей организации, отказался от общения и остался в служебном авто.