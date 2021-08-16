Избиение журналиста Кужельного в Киеве: двоим молодым людям со Львова объявили подозрения
Источник:Полиция Киева
Полиция объявила подозрения двоим молодым людям, которые оскорбляли и избили журналиста издания "Буквы" во время протестов возле Офиса президента. Оба приехали в Киев со Львова.
Одному из подозреваемых около 17 лет, он 2004 года рождения. Другому нападавшему около 20-ти. Им грозит тюрьма до 5 лет.
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Сейчас суд решает относительно меры пресечения. Правоохранители также устанавливают роли других участников этого инцидента, поэтому подозреваемых может стать больше.
Сказать "простите" недостаточно
Также в полиции подчеркнули, что извинение за совершение преступления не предусматривает освобождение от ответственности.
Раскаяние, материальная компенсация затрат на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора,
– пишет пресс-служба киевской полиции.
Также правоохранители напомнили, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях тоже не освобождает от ответственности.
Избиение журналиста "Букв": главное
- 14 августа возле Офиса президента проходила акция протеста националистов. Больше всего там было представителей "Национального корпуса".
- Активисты требовали прекратить капитуляцию, которая по их мнению, происходит на фронте. Также "Нацкорпус" протестовал из-за ареста их членов. Их подозревают в рэкете. Сейчас задержаны 6 человек.
- На акции произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и полицией.
- 8 полицейских получили травмы.
- Несколько молодых людей, которые, вероятно, относятся к движению "Нацкорпуса", напали на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного.
- Они сначала его оскорбляли, а потом жестоко избили. Журналист, как подумали нападавшие, якобы "сливал" какие-то данные.
В "Нацкорпусе" осудили действия молодых людей
В телеграм-канале "Национальный корпус" распространили заявление об избиении Александра Кужельного. В партии осудили действия молодых людей и подчеркнули, что они "уже понесли наказание".
Заявление "Нацкорпуса" относительно пострадавшего на акции журналиста:
Стало известно, что во время сегодняшней акции произошел инцидент с нападением на журналиста издания “Буквы” Александра Кужельного. На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру.
Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим прощения за этот инцидент у Александра, так как это произошло на нашем мероприятии, а значит мы за него и отвечаем.
Также в публикации разместили фотографию Андрея Билецкого с Александром Кужельным.