Избили беременную и украли деньги: в киевском ресторане охрана напала на посетителей

В столичном ресторане "Дубаи" вспыхнул скандал из-за якобы нападения охраны на посетителей и их ограбления. Инцидент произошел ночью 2 декабря в центре Киева.

Пострадавшими в результате разборок оказался парень и его беременная девушка. Их начали бить еще в помещении, а затем выгнали на улицу.

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Запутанная история

Все началось с того, что пару попросили покинуть заведение из-за того, что они якобы мешали иностранным гостям.

Посетители отказались это сделать, поэтому к ним применили силу.

Кроме того, во время потасовки у девушки из сумочки исчезли 30 тысяч гривен.

В конце концов обоих пострадавших забрали на осмотр в 17 больницу, а беременную – еще и в роддом №1.

У него якобы диагностировали перелом носа и ребер, а также многочисленные ссадины на лице. Что же касается девушки, то она пожаловалась, что ее били ногами в живот в области печени.

После избиения пара написала заявление в полицию.

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Владелец ресторана хочет замять дело

Через некоторое время владелец ресторана вышел на связь с потерпевшей Екатериной. Он просил ее уладить дело мирно, однако настаивал, что виновниками скандала была именно она со своим бойфрендом.

Мужчина утверждал, что вернет девушке пропавшие деньги, только если она удалит всю информацию об инциденте из соцсетей и попросит прощения.

Кроме того, он обвинил своих клиентов в неадекватном поведении и в чрезмерном потреблении алкоголя и даже наркотиков.

Стрельба в клубе на Крещатике: подобное

Владелец заведения убеждал девушку, что деньги у нее случайно выпали и их никто не крал. Кроме того, он вызывающе заявил, что беременные женщины должны сидеть дома, а не ходить по ресторанам. На последок предприниматель пригрозил подать встречный иск о якобы уничтожении посуды на 500 тысяч гривен и неоплаченном счете на бешеную сумму.

В баре "Диктат" на Крещатике неадекватный гость совершил нападение на охранника. Это случилось 15 октября. Подозреваемый сам спровоцировал конфликт, когда обругал сотрудника заведения. Впоследствии он достал пневматический пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, а стрелку теперь грозит до 7 лет заключения.

Момент избиения посетителей в клубе "Дубаи" в Киеве: видео – осторожно! Кадры 18+ не для впечатлительных, присутствует нецензурная лексика

Запис розмови потерпілої із власником "Дубаї": відео

Тексты публикаций "Киева оперативного":

Осторожно, на видео изображены сцены насилия и много нецензурной брани

Максимально неоднозначный видос прислал нам вчера один из подписчиков. Чтобы оценить весь этот спектр эмоций, которые получили мы, публикуем все на языке оригинала:

– Клуб "Дубаи" сегодня в 20:00. Охрана клуба напала на парня и его беременную девушку. Избили и забрали у девушки из сумочки деньги.

Подано заявление по линии 102. Материалы регистрируются в Печерском районном управлении Национальной полиции.

– Можете, пожалуйста, описать ситуацию и подробно рассказать, что случилось?

– Пара отдыхала в заведении. К ним подошла охрана и попросила покинуть бар, аргументируя тем, что они мешают иностранцам. Пара отказалась. После этого охрана попыталась вытолкать из заведения беременную девушку. За нее вступился парень. Их силой вытолкали на улицу и избили. В процессе из сумочки девушки кто-то из охранников вытащил деньги в размере примерно 30 тысяч гривен.

Вызвали полицию и карету скорой медицинской помощи. Обоих пострадавших доставили в 17 больницу, а оттуда в первый роддом. Все это время я сообщал полиции о перемещениях потерпевших, но так и не дождавшись следственно-оперативной группы, потерпевшие сами приехали в Печерское управление полиции и сейчас пишут заявление.

Для целостной и более полной картины ожидаем версию от заведения питания.

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История с рестораном "Дубаи" набирает обороты. Как всегда выкладываем полную версию, без единого домысла, чтобы вы смогли самостоятельно сделать выводы

Итак, часть 2.

"Здравствуйте, вот видео вчерашней драки в ресторане "Дубаи" и запись разговора с владельцем который предлагает вернуть украденные деньги за то, чтобы мы молчали".

Все еще ждем версию от владельцев ресторана.