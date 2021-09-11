Изуродованные титушками и уничтоженные огнем: архитектурные здания Киева становятся руинами

Полуразрушенные памятники архитектуры в центре Киева в шутку называют визитной карточкой столицы. Известные старинные поместья стоят десятками лет, превращаясь в руины. Однако ответственность за это никто не несет.

Почти 90% исторических и архитектурных памятников в столице перешли в частную собственность. Дома получали в собственность просто за бесценок, а безответственных владельцев недвижимости найти сейчас довольно сложно.

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Владельцы пренебрегают культурным наследием

Обычно недобросовестные собственники сознательно доводят дома до такого состояния. Проводить реконструкцию часто уже нет смысла.

По словам заместителя городского главы Киева Владимира Прокопива, штраф за несоответствующее обращение с памятником архитектуры небольшой. Он составляет всего 1700 гривен.

Владелец понимает, что заплатить штраф значительно дешевле, чем ухаживать за сооружением. Именно поэтому мы имеем такую ситуацию, которую сейчас видим на улице,

– подчеркнул Прокопов.

На месте снесенной усадьбы может быть гостиница

В 2021 году столица потеряла дом купца Уткина, построенный в конце XIX века. Владелец просто снес усадьбу, от которой остались только старинные кирпичи. Распространяют слухи, что уже вскоре на месте усадьбы построят очередной отель.

Участок еще в 2003 году передали в аренду на 25 лет – до 2028 года.

В 2018 году департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал компании градостроительные условия на "реконструкцию" нежилого здания под гостиницу. Незадолго до уничтожения в доме выбили окна, что является довольно распространенным способом для скорейшего доведения здания до аварийного состояния.



Снесенный дом Уткина / Фото Киевской городской прокуратуры

Титушки ночью изувечили усадьбу Барбана

Еще одно историческое здание в Киеве – Усадьба Барбана. Ее построили в 1900-х годах, однако она так и не получила охранный статус. В августе 2021 года титушки превратили ночью архитектурный памятник в руину.

Депутат Киевсовета Алина Михайлова считает, что ответственность за руины – на Киевской городской госадминистрации.

"Нас наделила община властью для решения таких вопросов, как сохранение культурного наследия. Сегодня в столице делают максимально все, чтобы этого наследия не было. Еще 5 лет, и у нас не будет исторического Киева", – подчеркнула депутат.



Разрушенная усадьба Барбана / Фото из фейсбука Олега Симороза

Пожар в костеле Святого Николая

Ночью 3 сентября 2021 года загорелся костел Святого Николая. Точнее орган внутри костела. После пожара члены религиозных организаций призвали вернуть костел в собственность Римско-католической церкви в Украине. Даже написали письмо президенту Украины.

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"Прихожане почти 30 лет обращались с многочисленными запросами, обращениями и жалобами относительно возвращения костела Святого Николая своему приходу", – рассказал епископ Виталий Кривицкий.



Пожар в костеле Святого Николая / Фото "Радио Свободы"

Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая Римско-католической общине.

Гостиный двор без крыши

На восстановление костела, по подсчетам Минкульта, нужно 75 миллионов гривен. Государственных денег нет, поэтому помогают бизнесмены и меценаты. Всего за неделю собрали больше 25 миллионов гривен.

Гостиный двор – еще одна культурная достопримечательность, которая постепенно превращается в руину. Здание 200 лет украшало столичную Контрактовую площадь. В ней подписывали контракты и делали знаковые закупки, а теперь здесь только дует ветер. Здание стоит без крыши еще с 2013 года.



Гостиный двор / Фото Официального портала Киева

Несколько лет назад городские власти Киева захотели взять сооружение на собственный баланс. Однако оказалось слишком много бюрократических моментов. Только недавно ситуация сдвинулась с мертвой точки – Гостиный двор сейчас в собственности заповедника София Киевская.

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Пока согласовывают и определяют судьбу здания, старинный двор продолжает разваливаться на глазах. Еще несколько лет – и реставрировать будет нечего, а виноватых, как всегда, не найдется. Исторический Киев тем временем можно будет показывать потомкам только на фото.