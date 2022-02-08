Известный блогер решил погонять по Киеву, но разбил элитный автомобиль: видео ДТП

Вадим Казаков, известный в сети под ником Evelone, совершил аварию в Киеве. 25-летний молодой человек гонял по оживленной дороге на своей Audi RS 7, но не справился с управлением и влетел в другую легковушку.

Авария произошла вечером 7 февраля на Днепровской набережной Березняков. Судя по видео с камер видеонаблюдения, Казаков, дерзко нарушал правила дорожного движения.

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Во время поездки стример на полном ходу влетел в Ford Fusion. К счастью, в результате ДТП никто серьезных травм не получил.

Разбил автомобиль за более 200 тысяч долларов

Записи с камер видеонаблюдения, которые были опубликованы в соцсетях, свидетельствуют, что владелец Audi двигался со значительными превышениями скорости и пытался "играть в шашки".

Обогнув несколько машин, Казаков не сумел ни сманеврировать, ни остановиться и врезался в заднюю часть Ford.

От удара RS 7 отбросило на встречку, где, к счастью, в нее никто не влетел.

По словам блогера, его автомобиль стоит более 216 тысяч долларов. Evelone приобрел его в 2021 году, после чего вкладывал деньги в тюнинг.

Смотрите видео аварии с участием стримера Evelone в Киеве:

Что известно о стримере Evelone, совершившем ДТП в Киеве

25-летний блогер зарабатывает на жизнь трансляциями компьютерных игр. У него почти 2 миллиона подписчиков в сети Твитч. Судя по фотографиям, которые стример выставляет в соцсетях, Казаков регулярно бывает в России. Для связи с рекламодателями молодой человек пользуется почтой на российском сервисе "Яндекс".