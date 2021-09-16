Яна Клочкова с киевлянами переплыла через зеленый Днепр
Источник:фейсбук Яны Клочковой
4-кратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова организовала заплыв через Днепр в честь Дня плавания. 16 сентября в нем приняли участие все желающие, кто чувствовал силы добраться до другого берега главной реки Украины.
По словам выдающейся спортсменки, челлендж посвящен не только Дню плавания, но и 30-летию Независимости Украины. Рекламировали мероприятие звезды шоу-бизнеса и спорта.
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Впрочем, участвовали ли в заплыве селебрити, неизвестно.
Ужасное зеленое цветение
До Центрального пляжа доплыли не все / Фото Артемия Сурина
- Заплыв начался на Почтовой площади в 12:00 16 сентября. Вместе с Клочковой таким образом отметить День плавания решили около 40 человек.
- Спортсменам пришлось прыгать в ужасную зеленую воду, а также плыть в ней несколько десятков метров.
- В сотне метров от берега благодаря течению вода была уже более пригодной для купания.
- Безопасность на воде для всех участников заплыва обеспечивали профессиональные спасатели.
Ближе к Трухановому острову вода в Днепре уже более-менее чистая / Фото Артемия Сурина
После заплыва киевляне, которые приняли участие в челлендже, имели возможность сфотографироваться с Клочковой и пообщаться с ней.
Смотрите видео заплыва с Яной Клочковой через зеленый Днепр: