Экс-чиновника "Диамантбанка" подозревают в краже 25 миллионов и доведении банка до банкротства

Бывшего руководителя одного из отделов "Диамантбанка" вскоре могут судить за присвоение чужого имущества в особо крупном размере. 21 января экс-чиновнику финансового учреждения сообщили о подозрении в совершении преступления.

По данным следствия, злоумышленник вместе с другими служащими банка заключал заведомо убыточные соглашения, которые привели к 25 миллионам гривен ущерба. Поэтому "Диамантбанк" стал неплатежеспособным.

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Работники СБУ, проводившие расследование преступления, разоблачили одного из топов банка и вместе с прокурорами готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Покупали и продавали валюту по собственному курсу

Правоохранители установили, что работники Диамантбанка систематически заключали договоры о покупке и продаже валюты с другим финансовым учреждением. При этом все они были заранее убыточны.

В результате таких сделок из банка вывели огромную сумму, что и привело к его банкротству.

В ходе экспертизы специалисты подтвердили нанесение банку убытков на 25 миллионов гривен.

Из-за неплатежеспособности финансовой структуры НБУ в 2017 году вынужденно ввел временную администрацию для ликвидации банка.

В настоящее время в СБУ продолжают расследование уголовного производства по банкротству "Диамантбанка", а также пытаются собрать доказательства причастности других служащих к совершению преступления.

Если в суде признают вину подозреваемого, ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Почти через 5 лет банк до сих пор не ликвидировали

Решение о признании банка неплатежеспособным НБУ приняло 24 апреля 2017 года. С этого дня в банке работает временная администрация. В июне того же года чиновники Нацбанка решили ликвидировать "Диамантбанк". Эту процедуру представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц до сих пор не закончили.