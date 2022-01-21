За даними слідства, зловмисник разом з іншими службовцями банку укладав завідомо збиткові угоди, які привезли до 25 мільйонів гривень збитку. Через це "Діамантбанк" став неплатоспроможним.

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Працівники СБУ, які проводили розслідування злочину, викрили одного з топів банку та разом з прокурорами готують клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Купували та продавали валюту за власним курсом

Правоохоронці встановили, що працівники "Діамантбанку" систематично укладали договори про купівлю та продаж валюти з іншою фінансовою установою. При цьому всі вони були заздалегідь збитковими.

Внаслідок таких оборудок з банку вивели величезну суму, що й призвело до його банкрутства.

Під час експертизи спеціалісти підтвердили завдання банку збитків на 25 мільйонів гривень.

Через неплатоспроможність фінансової структури НБУ у 2017 році вимушено запровадив тимчасову адміністрацію для ліквідації банку.

Наразі в СБУ продовжують розслідування кримінального провадження щодо банкрутства "Діамантбанку", а також намагаються зібрати докази причетності інших службовців до скоєння злочину.

Якщо в суді визнають провину підозрюваного, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Майже за 5 років банк досі не ліквідували

Рішення про визнання банку неплатоспроможним НБУ прийняв 24 квітня 2017 року. З того дня у банку працює тимчасова адміністрація. У червні того ж року посадовці Нацбанку вирішили ліквідувати "Діамантбанк". Цю процедуру представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб досі не закінчили.