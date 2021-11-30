За даними слідства, ексочільник "Аркади" та його підлеглі привласнили 72 мільйони гривень з фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" і "Патріотика". Підозрюваним інкримінують крадіжку грошей в особливо великих розмірах, вчинену організованим угрупованням.

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Правоохоронці стверджують, що колишні працівники банку залучили підконтрольні товариства, на які видавали кредити.

Понад 30 тисяч людей залишаються без житла

Костянтин Палівода, як з'ясували поліцейські, розробив зі своїми підлеглими схему привласнення з фондів фінансування будівництва величезних житлових комплексів.

Зловмисники видавали кредити компаніям, які не були офіційно пов'язані з банківською структурою. Загалом з фондів таким чином вивели 50 мільйонів гривень.

Також під виглядом кредитування інших фірм під заставу неіснуючого майна з активів "Аркади" вивели ще 22 мільйона гривень.

Внаслідок крадіжки грошей зупинилося будівництво багатоповерхівок на Осокорках та у Голосієві. Понад 30 тисяч людей, які вклалися у будівництво, залишаються без квартир.

Що відомо про махінацію в банку "Аркада"

Будівництво ЖК заморозили ще задовго до того, як правоохоронці зайнялися справою крадіжки коштів. У серпні 2020 року правління НБУ віднесло "Аркаду" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру виведення банку з ринку. Згодом, у вересні, слідчі затримали керівника банку Костянтина Паліводу. Спочатку йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, однак пізніше банкіра відпустили під цілодобовий домашній арешт.