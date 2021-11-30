За даними слідства, ексочільник "Аркади" та його підлеглі привласнили 72 мільйони гривень з фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" і "Патріотика". Підозрюваним інкримінують крадіжку грошей в особливо великих розмірах, вчинену організованим угрупованням.
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Правоохоронці стверджують, що колишні працівники банку залучили підконтрольні товариства, на які видавали кредити.
Понад 30 тисяч людей залишаються без житла
- Костянтин Палівода, як з'ясували поліцейські, розробив зі своїми підлеглими схему привласнення з фондів фінансування будівництва величезних житлових комплексів.
- Зловмисники видавали кредити компаніям, які не були офіційно пов'язані з банківською структурою. Загалом з фондів таким чином вивели 50 мільйонів гривень.
- Також під виглядом кредитування інших фірм під заставу неіснуючого майна з активів "Аркади" вивели ще 22 мільйона гривень.
- Внаслідок крадіжки грошей зупинилося будівництво багатоповерхівок на Осокорках та у Голосієві. Понад 30 тисяч людей, які вклалися у будівництво, залишаються без квартир.
Що відомо про махінацію в банку "Аркада"
Будівництво ЖК заморозили ще задовго до того, як правоохоронці зайнялися справою крадіжки коштів. У серпні 2020 року правління НБУ віднесло "Аркаду" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру виведення банку з ринку. Згодом, у вересні, слідчі затримали керівника банку Костянтина Паліводу. Спочатку йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, однак пізніше банкіра відпустили під цілодобовий домашній арешт.