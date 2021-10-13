Эксперты рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух

Работники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отобрали 1 560 проб воздуха в Киеве с 4 по 9 октября. На этой неделе содержание вредных веществ в воздухе столицы несколько повысилось.

Согласно наблюдениям специалистов, в октябре в воздухе Киева зафиксировали повышение вредных примесей. В частности, диоксидов азота, серы, формальдегида, оксида азота и фенола.

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Каждый день с 4 по 9 октября эксперты отмечали, что по среднесуточному содержанию предельно допустимые концентрации примесей были значительно превышены.

Где в Киеве самый загрязненный воздух

На Бессарабской площади, проспекте Победы (в районе метро Святошин) и улицы Семена Скляренко фиксировали превышение взвешенных веществ в воздухе на 1,1 – 1,2 раза.

На площади Победы и Каунасской улице в 4,6 – 4,9 раза превышена концентрация в воздухе диоксида азота.

На площади Бессарабской, Демеевской, улицах Александра Довженко, Семена Скляренко, инженера Бородина и на проспекте Победы зафиксировали в 3,3 – 3,9 раз больше диоксида азота.

В 2,1 – 2,7 больше нормы нашли в воздухе примесей формальдегида на улицах Александра Довженко, Семена Скляренко, проспекте Победы, площадях Бессарабской, Демеевской и Победы, а также на улице Каунасской.

Специалисты также отметили, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют погоду с осадками, низкой температурой и усилением скорости ветра. Такие погодные условия не будут способствовать накоплению вредных примесей.