"Этого куска гранита в Киеве уже нет": в столице снесли памятник в честь дружбы с Москвой

В Киеве демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой. Сейчас его хранят в Голосеевской райгосадминистрации. Памятник должен стать экспонатом в будущем Музее тоталитаризма.

Решение о демонтаже памятника приняли еще 8 июля. О его сносе рассказала депутат Киевского городского совета Алина Михайлова 5 сентября.

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"Наша с вами победа"

Депутат Алина Михайлова пишет, что "этого куска гранита в Киеве уже нет". Она отмечает, что это общая победа с местными жителями. Михайлова также говорит, что памятник в честь дружбы с Москвой – плевок в душу украинцам.

Любая постройка, которая прославляет государство-оккупанта и воспевает нашу с ним дружбу – это плевок в душу тысяч погибших украинцев. Дружбы нет. Все, забудьте. И даже о ней не мечтайте,

– пишет депутат.



Демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой / Фото с фейсбука Алины Михайловой

Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года. Голосеевский район тогда назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали памятник в сине-желтые цвета. Жители Киева подали петицию, чтобы его демонтировали в 2019 году.

Текст публикации депутата Киевского горсовета Алины Михайловой:

ПАМЯТНИК ДРУЖБЫ С МОСКВОЙ ДЕМОНТИРОВАН

В принципе, это вся новость, которую вам нужно знать. Если вы вменяемых взглядов – можете уже откупоривать шампанское и праздновать воскресенье. Ниже – как все происходило.

Это чучело появилось в нашем городе в далеком 2001-м. Как метко заметил один мой коллега, по совместительству адвокат Мертвечука (простите, пожалуйста, киевляне, что должна называть таких людей коллегами), мне тогда было 7. Меньше, чем длится российско-украинская война.

2014 год стал водоразделом. Дружба не предусматривает убийства, лжи и захвата чужого. Дружба, если и существовала прежде, закончилась оккупацией Севастополя, Донецка и Луганска. Дружба в будущем невозможна, пока Россия не уйдет с каждого сантиметра украинской земли, не возместит каждую копейку убытков и пока президент РФ не извинится перед украинским народом на коленях.

Любая постройка, которая прославляет государство-оккупанта и выпевает нашу с ним дружбу – это плевок в душу тысяч погибших украинцев. Дружбы нет. Все, забудьте. И даже о ней не мечтайте.

И памятника этой дружбы тоже больше нет.

Не прошло и полгода, как КП СЗН Голосеевского района выполнил Решение Киевсовета от 8 июля 2021 года и демонтировал этот стыд из улиц нашего города. Правда, сделал это в довольно интересный способ: меня, как депутата-инициатора этого решения, не было об этом уведомлено, хотя соответствующее обращение я делала несколько раз в течение последних двух месяцев. Ни одно СМИ не было приглашено, ни одной новости или пресс-релиза. Видео и фото с процедуры демонтажа я жду до сих пор. С чем связана такая таинственность этого действа? Нежелание будоражить коллаборационистов или провоцировать агрессора? Внутреннее несогласие с этим решением? Халатность к своим обязанностям?

Как бы там ни было, а этого куска гранита в Киеве уже нет.

И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма. Далее КП СЗН, согласно моему решению, должен провести аудит всех памятных знаков в Киеве, связанных с государством-агрессором и решить, что с ними делать. Моя позиция: вслед за декоммунизацией мы должны провести жесткую дерусификацию. "Киев русский город" оставьте для шизофреников-единороссов, а в нашем Киеве, столице Украины, нет места уважению к оккупантам. Сейчас моя команда собирает подробную информацию о киевских топонимах (в частности, названиях улиц и объектов), памятниках, другом наследстве, связанном с Россией, чтобы разработать комплексный подход и вычистить наш город от этой травмы. Если хотите помочь в этом – пишите. Будем убирать мусор вместе.

Как только буду иметь любые материалы непосредственно с места событий – обязательно с вами поделюсь. А пока пойду праздновать: на дворе воскресенье, а в нашем городе – на одну проблему меньше.

Слава Украине!

Демонтаж памятника: окончательное решение