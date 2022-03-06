Эвакуация в Ирпене продолжается после обстрелов

Ирпень, в 26 километрах от Киева, находится на грани гуманитарной катастрофы. Из города пробуют эвакуировать местное население, после обстрелов этот процесс продолжился.

В МВД говорят, что враг 6 марта обстреливал как окрестности Ирпеня, так и сам город. В процессе эвакуации активно участвуют сотрудники ГСЧС.

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Спасатели разворачивают эвакуационные палатки

Спасатели разворачивают эвакуационные палатки – это для тех людей, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Несмотря на обстрелы и захваты города врагом, сегодня полицейские с военными вывели из зоны боевых действий 200 гражданских, из них 50 – дети и один раненный,

– рассказали в МВД.

Отметим, что Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Васильков, Ворзель подверглись масштабным обстрелам врага. По информации СМИ, даже в день эвакуации 6 марта оккупанты стреляли по гражданским жителям, есть погибшие и раненные.

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